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Коли перші F-16 будуть в Україні: глава Пентагону назвав терміни

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

Ллойд наголосив, що наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу, а для цього, як відомо необхідний час.

"Щодо F-16, коли вони прибудуть. Зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там (в Україні  - ред.)", - сказав Остін.

F-16 для України

Нагадаємо, що 10 жовтня, напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійським колегою Людивін Дедондер, під час якого сторони обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

Сьогодні міністр оборони Бельгії повідомила, що країна відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у 2025 році. Також Бельгія візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

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