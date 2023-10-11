Когда первые F-16 будут в Украине: глава Пентагона назвал сроки

Ллойд отметил, что сейчас продолжается обучение украинских летчиков и технического персонала, а для этого, как известно необходимо время.

"Относительно F-16, когда они прибудут. Сейчас идет обучение пилотов. Нужно несколько месяцев. Я думаю, не раньше следующей весны мы увидим самолеты там (в Украине - ред.)", - сказал Остин.

F-16 для Украины

Напомним, что 10 октября, накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийским коллегой Человек Дедондер, в ходе которого стороны обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировки наших пилотов.

Сегодня министр обороны Бельгии сообщила, что страна отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в 2025 году. Также Бельгия примет участие в обучении пилотов ВСУ.

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов полетам на F-16, а затем поставке истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

В конце августа Норвегия также обязалась поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

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