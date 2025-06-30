Когда парламент будет голосовать за изменения в Кабмине: что говорят источники во власти

Изменения в правительстве могут произойти в середине июля. Ориентировочные даты для голосования в Верховной Раде - это 15-17 июля.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства ".

Несколько собеседников издания во фракции "Слуга народа" рассказали, что сначала депутатов хотели собрать для голосования кадровых вопросов на 7-8 июля.

Но когда стало понятно, что ни нардепов, ни голосов в эти дни собрать не удастся, этот вопрос якобы отложили как минимум до 15-17 июля, отмечает источник.

"Сейчас ситуация успокоилась, но не решилась. К этому разговору могут вернуться уже в середине июля", - соглашается еще один из собеседников во власти.

Изменения в правительстве

Напомним, в политических кругах уже несколько недель упорно курсируют слухи о большом обновлении правительственной команды.

Несколько нардепов и блогеров сообщили, что президент решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики.

На встрече с журналистами чуть больше недели назад Владимир Зеленский не стал ни опровергать, ни подтверждать намерения менять главу правительства, выразив при этом уважение Шмыгалю.