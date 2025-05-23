Коли останній дзвоник у школах України: чи є єдина дата

Навчальний рік в Україні добігає кінця, і вже зовсім скоро в школах пролунає останній дзвоник. Однак навчальний процес у деяких школах може продовжуватися і в червні.
РБК-Україна розповідає, коли останній дзвоник пролунає у школах у різних регіонах нашої країни.
У 2025 році в більшості українських шкіл останній дзвоник запланований на 30 травня. Таку дату озвучили в Києві, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Кривому Розі та інших містах. В окремих громадах свято можуть провести 31 травня або на початку червня - зокрема, на Житомирщині урочистості триватимуть у період з 31 травня до 6 червня.
Згідно з постановою Кабміну, навчальний рік може тривати до 30 червня, але конкретну дату його завершення визначають самі школи. Педагогічні ради враховують:
Таким чином, державний стандарт дозволяє гнучкий підхід: деякі заклади завершують навчання у травні, інші - в червні, особливо якщо виникла потреба у додаткових заняттях через війну.
У багатьох школах червень використають не для класичних уроків, а для:
У Києві документи про освіту видаватимуть у червні
Через війну багато шкіл планують провести останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі, щоб уникнути масових зібрань. Усе залежить від безпекової ситуації у конкретному регіоні.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Київської, Житомирської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської, Рівненської, Луцької, Криворізької та Одеської міських рад.
Нагадаємо, літні канікули в українських школах 2025 року офіційно стартують з 1 липня. Водночас більшість закладів освіти завершать навчання вже наприкінці травня. Протягом червня школи можуть організовувати додаткові уроки, консультації чи літні заходи - залежно від потреб учнів та рівня безпеки в регіоні.
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