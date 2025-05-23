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Когда последний звонок в школах Украины: есть ли единая дата

Фото: Последний звонок в украинских школах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Учебный год в Украине подходит к концу, и уже совсем скоро в школах прозвучит последний звонок. Однако учебный процесс в некоторых школах может продолжаться и в июне.

РБК-Украина рассказывает, когда последний звонок прозвучит в школах в разных регионах нашей страны.

Когда прозвучит последний звонок

В 2025 году в большинстве украинских школ последний звонок запланирован на 30 мая. Такую дату озвучили в Киеве, Харькове, Одессе, Черкассах, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Кривом Роге и других городах. В отдельных громадах праздник могут провести 31 мая или в начале июня - в частности, в Житомирской области торжества продлятся в период с 31 мая по 6 июня.

Почему даты отличаются

Согласно постановлению Кабмина, учебный год может продолжаться до 30 июня, но конкретную дату его завершения определяют сами школы. Педагогические советы учитывают:

  • объем учебного материала;
  • ситуацию с безопасностью;
  • потребности учеников;
  • возможности учителей.

Таким образом, государственный стандарт позволяет гибкий подход: некоторые заведения завершают обучение в мае, другие - в июне, особенно если возникла потребность в дополнительных занятиях из-за войны.

Что будет после последнего звонка

Во многих школах июнь используют не для классических уроков, а для:

  • консультаций и компенсаторных занятий;
  • творческих студий и языковых клубов;
  • занятий по безопасности (тактическая медицина, минная осведомленность, киберграмотность);
  • летних лагерей и экскурсий.

В Киеве документы об образовании будут выдавать в июне

  • 2-6 июня - свидетельства о начальном образовании (4 класс);
  • 11-14 июня - документы о базовом среднем образовании (9 класс);
  • 18-21 июня - аттестаты для выпускников 11-х классов.

Формат торжеств

Из-за этого многие школы планируют провести последний звонок в дистанционном или смешанном формате, чтобы избежать массовых собраний. Все зависит от ситуации с безопасностью в конкретном регионе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Киевского, Житомирского, Харьковского, Тернопольского, Ивано-Франковского, Черкасского, Ровенского, Луцкого, Криворожского и Одесского городских советов.

Напомним, летние каникулы в украинских школах 2025 года официально стартуют с 1 июля. В то же время большинство учебных заведений завершат обучение уже в конце мая. В течение июня школы могут организовывать дополнительные уроки, консультации или летние мероприятия - в зависимости от потребностей учащихся и уровня безопасности в регионе.

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