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Коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні: відповідь Рубіо

Фото: Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні передчасно очікувати переговорів Росії та США на найвищому рівні. Наразі Білий дім зважує відповідь Москви на зусилля Вашингтона щодо завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо, якого цитує Barron's.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи настав час для діалогу між США та Росією на вищому рівні, Рубіо відповів, що для діалогу необхідно досягти більшого прогресу на технічному рівні

"Попереду багато роботи з обома сторонами, особливо з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками", - пояснив він. 

Щодо того, скільки часу знадобиться для досягнення прогресу, Рубіо заявив, що не може назвати часових рамок, оскільки "це не залежить від нас (США, - ред.)". Зокрема додав, що адміністрація президента Дональда Трампа проведе консультації, щоб обговорити результати останніх переговорів з Росією

Переговори Росії та США

Протягом останнього часу США та Росія провели низку переговорів. Останній діалог, як писали ЗМІ, тривав більше 12 годин. Як відзначили у Державному департаменті США, Україна і Росія зараз ближче до припинення вогню, ніж будь-коли раніше.

Пізніше у Кремлі заявили, що переговори між Росією та США будуть продовжені, до них залучать ООН та інші країни.

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