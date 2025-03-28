Коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні: відповідь Рубіо

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи настав час для діалогу між США та Росією на вищому рівні, Рубіо відповів, що для діалогу необхідно досягти більшого прогресу на технічному рівні.

"Попереду багато роботи з обома сторонами, особливо з російською стороною, з якою ми не розмовляли роками", - пояснив він.

Щодо того, скільки часу знадобиться для досягнення прогресу, Рубіо заявив, що не може назвати часових рамок, оскільки "це не залежить від нас (США, - ред.)". Зокрема додав, що адміністрація президента Дональда Трампа проведе консультації, щоб обговорити результати останніх переговорів з Росією.