Когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне: ответ Рубио

Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на высшем уровне, Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.

"Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами", - пояснил он.

Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку "это не зависит от нас (США, - ред.)". В частности добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.