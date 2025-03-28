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Когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне: ответ Рубио

Фото: Марко Рубио, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня преждевременно ожидать переговоров России и США на высшем уровне. Сейчас Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио, которого цитирует Barron's.

Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на высшем уровне, Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.

"Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами", - пояснил он.

Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку "это не зависит от нас (США, - ред.)". В частности добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.

Переговоры России и США

В последнее время США и Россия провели ряд переговоров. Последний диалог, как писали СМИ, длился более 12 часов. Как отметили в Государственном департаменте США, Украина и Россия сейчас ближе к прекращению огня, чем когда-либо прежде.

Позже в Кремле заявили, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны.

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