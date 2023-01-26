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Коли Німеччина передасть ЗСУ Leopard 2: Пісторіус назвав терміни

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина планує передати танки Leopard 2 для ЗСУ вже до кінця березня. Міністр оборони Борис Пісторіус переконаний, що це відбудеться вчасно, аби зміцнити Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Focus Online.

Як пише видання, Пісторіус пообіцяв Україні передати танки вже до "кінця першого кварталу" поточного року.

Відповідаючи на питання, чи це буде вчасно, аби зміцнити Україну перед можливим весняним наступом Росії, міністр оборони Німеччини сказав, що наскільки йому відомо, це буде "своєчасно".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. За словами представника Міністерства оборони Німеччини, навчання для ЗСУ триватимуть протягом близько 8 тижнів.

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