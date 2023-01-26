Когда Германия передаст ВСУ Leopard 2: Писториус назвал сроки

Германия планирует передать танки Leopard 2 для ВСУ уже до конца марта. Министр обороны Борис Писториус убежден, что это произойдет вовремя, чтобы укрепить Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Focus Online .

Отвечая на вопрос, будет ли это вовремя, чтобы укрепить Украину перед возможным весенним наступлением России, министр обороны Германии сказал, что насколько ему известно, это будет "вовремя".

Как пишет издание, Писториус пообещал Украине передать танки уже к концу первого квартала текущего года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. По словам представителя Министерства обороны Германии, учения для ВСУ продлятся около 8 недель.

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