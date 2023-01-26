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Когда Германия передаст ВСУ Leopard 2: Писториус назвал сроки

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует передать танки Leopard 2 для ВСУ уже до конца марта. Министр обороны Борис Писториус убежден, что это произойдет вовремя, чтобы укрепить Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.

Как пишет издание, Писториус пообещал Украине передать танки уже к концу первого квартала текущего года.

Отвечая на вопрос, будет ли это вовремя, чтобы укрепить Украину перед возможным весенним наступлением России, министр обороны Германии сказал, что насколько ему известно, это будет "вовремя".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. По словам представителя Министерства обороны Германии, учения для ВСУ продлятся около 8 недель.

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