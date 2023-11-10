Коли Нідерланди передадуть Румунії решту винищувачів F-16: відомі терміни

За словами генерала й командувача Збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсгейма, очікується, що загалом Румунія отримає 18 винищувачів. Раніше йшлось про 12-18 одиниць.

"Зараз ми припускаємо, що їм потрібно 18 (винищувачів, - ред.), і ми також плануємо це", - заявив Ейхельсгейм.

Командувач Збройними силами Нідерландів додав, що українські пілоти зможуть проходити навчання з початку наступного року. Водночас винищувачі залишаються власністю Амстердама.

F-16 для України

Низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах. Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців

Сьогодні, 10 листопада, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що пілоти почали проходити практичне навчання на F-16 уже у повітрі.