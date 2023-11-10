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Коли Нідерланди передадуть Румунії решту винищувачів F-16: відомі терміни

Фото: коли Нідерланди передадуть Румунії решту винищувачів F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Решта нідерландських F-16, які необхідні для навчання українських пілотів, повинні прибути до Румунії вже до кінця поточного року. Всього Нідерланди передадуть 18 одиниць винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nederlandse Omroep Stichting.

За словами генерала й командувача Збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсгейма, очікується, що загалом Румунія отримає 18 винищувачів. Раніше йшлось про 12-18 одиниць. 

"Зараз ми припускаємо, що їм потрібно 18 (винищувачів, - ред.), і ми також плануємо це", - заявив Ейхельсгейм.

Командувач Збройними силами Нідерландів додав, що українські пілоти зможуть проходити навчання з початку наступного року. Водночас винищувачі залишаються власністю Амстердама. 

F-16 для України

Низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах. Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців

Сьогодні, 10 листопада, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що пілоти почали проходити практичне навчання на F-16 уже у повітрі.

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Війна в УкраїніF-16Румунія