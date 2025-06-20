Коли Мудрик повернеться у футбол: позитивний і негативний сценарії

Оптимістичний сценарій: повернення вже у 2026

Якщо Мудрик та його команда юристів оберуть шлях визнання порушення впродовж 20 днів з моменту звинувачення, санкція може бути зменшена на один рік - з чотирьох до трьох. Такий варіант називається "своєчасним визнанням".

У такому разі, з урахуванням вже чинного тимчасового відсторонення (яке, ймовірно, зарахують з грудня 2024 року), футболіст зможе повернутися на поле навесні наступного року.

У попередніх подібних кейсах юристи добивалися значного скорочення покарань. Наприклад, агентство Morgan Sports Law, яке зараз представляє інтереси Мудрика, раніше зменшило дискваліфікацію Поля Погба з 4 до 1,5 року.

Якщо аналогічна стратегія спрацює, українець теоретично може повернутись у великий футбол вже у травні 2026 року.

Песимістичний сценарій: дискваліфікація до 2028 року

У разі, якщо FA або WADA наполягатимуть на максимальній санкції - чотири роки відсторонення - а захист Мудрика не зможе успішно оскаржити рішення, футболіст може повернутися на поле лише наприкінці 2028 року.

У такому разі він пропустить як мінімум три повноцінні сезони в "Челсі", а його подальше майбутнє у клубі опиниться під загрозою.

Як зазначив спортивний юрист Ден Чемпен у коментарі The Athletic, стандартний контракт в АПЛ дозволяє клубу розірвати угоду з гравцем у випадку "грубої неправомірної поведінки", до якої входить і підтверджене вживання допінгу.

Хоча "Челсі" поки не робив подібних заяв, у клубу буде юридичне право вийти з контракту, чинного до 2031 року, без компенсації.

Що далі?

Мудрик наразі не дає коментарів (хоча напочатку скандалу зірка збірної України говорив, що не вбачає своєї вини), а головний тренер "Челсі" Енцо Мареска обережно висловився, зазначивши, що продовжує довіряти гравцеві, поки той залишається у клубі.

Водночас FA має оголосити санкцію після завершення аналізу справи. У разі незгоди зі сторони Мудрика або WADA, справу може бути передано на розгляд до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, що значно затягне фінальне рішення.

Нагадаємо, востаннє Михайло виходив на поле 28 листопада 2024 року у матчі Ліги конференцій проти "Гайденгайма", в якому забив гол.