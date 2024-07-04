Коли можуть відбутися наступні вибори: у Зеленського та в опозиції назвали приблизний термін

І в "Слузі народу", і в опозиції вважають, що вибори президента чи парламенту відбудуться лише після завершення війни. Проте бачення щодо термінів їх проведення у різних політичних таборах відрізняються.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція.
Війна є головною перешкодою на шляху проведення виборів. На сьогодні у владі склався консенсус про те, що за поточних умов проводити вибори не можна. Причини вже багаторазово озвучувалися: невизначеність із територіями, на яких ці вибори можна проводити; невирішене питання із голосуванням мільйонів українців за кордоном та мільйонів ВПО всередині країни; участь у виборах військовослужбовців; всілякі проблеми з безпекою голосування та підрахунку голосів тощо.
Зрештою, фінансування виборів. Як говорив Зеленський ще минулого року, "забирати гроші від зброї та давати їх на вибори я не буду". До того ж проведення виборів під час війни вимагатиме численних змін у законодавстві, провести які через Раду - окреме складне завдання.
Таким чином, формулювання "перші повоєнні вибори" на даний момент виглядає безальтернативним.
Оскільки час та умови закінчення війни зовсім не визначені, то й самі вибори - поки в повному тумані.
"Занадто багато "чорних лебедів" і непередбачуваних вхідних", - говорить співрозмовник на Банковій, і називає одну з них: можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.
"У всіх метушня на тему виборів. Крім нас. У нас вважають, що партія президента і так багато набере. І треба вирішувати глобальні питання зараз", - говорить співрозмовник РБК-Україна в "Слузі народу".
За його словами, багато хто відштовхується від того, що якісь переговори після закінчення війни можуть пройти навесні наступного року. Хтось зовсім вважає, що навесні можна встигнути провести й самі вибори: чи то лише президентські (в українській політичній логіці вибори президента мають проходити перед виборами Ради), чи всі одночасно.
Тему виборів у своєму колі порушують і деякі депутати у "Слузі народу" - ті, кого не влаштовує нинішня невизначеність і хто хотів би чіткіше планувати своє політичне майбутнє. Окремі функціонери на Банковій теж, як мінімум, продумують можливі сценарії майбутніх виборів - але без конкретики і тим більше вказівки згори.
"Насправді вибори принаймні до літа наступного року виглядають дуже малоймовірними. Тому і якоїсь активізації чи передвиборчої підготовки зараз немає", - каже співрозмовник в оточенні мера Віталія Кличка. На його думку, вірогіднішим виглядає проведення наступного року місцевих виборів, які за графіком мають відбутися восени.
"Як їх технічно провести - інша справа. Але це може стати свого роду першим досвідом для влади, як проводити загальнонаціональні вибори у військових умовах. А всі інші розмови про якісь дати чи анонси з приводу виборів президента чи Ради - це плітки, які розпускають у лавах деяких парламентських політсил, щоби привести в тонус своїх депутатів, партійців чи осередку - абсолютно традиційний прийом", - вважає співрозмовник.
З іншого боку, багато версій про можливість виборів вже в першій половині 2025-го базуються на тому, що на виборах у США цієї осені може перемогти Дональд Трамп, який обіцяв дуже швидко (але поки невідомо, яким чином) завершити війну. Отже, згідно з цим сценарієм, українська влада після скасування військового стану та закінчення бойових дій не тягтиме і постарається якнайшвидше провести вибори і в нас.
Проте, як зазначає заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко, від офіційного завершення війни та скасування військового стану до проведення виборів має пройти не менше як півроку. Одна з причин - мільйонам внутрішньо переміщених осіб та тим, хто виїхав за кордон, потрібно дати час повернутися додому, пояснює нардеп. За словами Власенка, в одній зі своїх постанов Центральна виборча комісія також зазначила, що їй потрібно буде приблизно півроку для узгодження та упорядкування реєстру виборців.
"Більше того, після завершення війни потрібно буде провести і післявоєнну роботу - забезпечення відновлення, безпеки тощо. Тому я не бачу передумов для проведення виборів чи наприкінці зими, чи навесні наступного року. Після завершення війни потрібно буде відрахувати плюс-мінус ще півроку - лише тоді, на мою думку, можна буде говорити про організацію голосування", - пояснив Власенко.
Про термін у півроку від завершення війни до проведення виборів говорить і один із соратників Дмитра Разумкова - народний депутат Василь Мокан. Він припускає, що в першому півріччі наступного року можуть або відбутися якісь із загальнонаціональних виборів, або може бути принаймні узгоджена та оголошена дата їх проведення.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський виконуватиме свої повноваження до результатів наступних виборів.
Але коли саме можуть відбутися самі вибори в Україні, невідомо, оскільки вони під час дії військового стану прямо заборонені. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.