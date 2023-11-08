Війна та вибори. Що буде з повноваженнями Зеленського у 2024 році та чи можливе голосування

Президент Володимир Зеленський виконуватиме свої повноваження до результатів наступних виборів. Але коли саме можуть відбутися самі вибори в Україні не відомо, оскільки під час дії воєнного стану вони прямо заборонені.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела заяви: президента Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, глави МЗС Дмитра Кулеби, голови ВРУ Руслана Стефанчука, нардепа Федора Веніславського, президента ПАРЄ Тіні Кокса, сенатора США Ліндсі Грема, Держдеп США, ЗУ, "Радіо Свобода" та опитування.

Що каже Україна та партнери про можливість виборів під час війни, і що буде далі з повноваженнями Зеленського - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Вибори в Україні. Коли мали відбутися

Цього року в Україні мали б відбутися парламентські вибори. Їх було заплановано на 29 жовтня 2023 року, але повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи.

Крім того, ще до початку великої війни планувалося, що у 2024 році мали б пройти президентські вибори. Вони були заплановані на весну (наприкінці березня). Так, у випадку виборів президента виборчий процес за графіком мав би стартувати наприкінці грудня.

Що каже закон

Зауважимо, що закон України про правовий режим воєнного стану забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану.

Разом з тим чинний виборчий кодекс зобов’язує ЦВК оголосити початок виборчої кампанії протягом 30 днів після скасування воєнного стану.

Що стосується парламенту, то в ст. 83 Конституції зазначається, що в разі завершення строку повноважень ВР під час воєнного стану "її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії ВР, обраної після скасування воєнного стану".

Що буде з повноваженнями Зеленського без виборів навесні

Відповідно до ст. 108 Конституції України, президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента.

Більш детально про повноваження президента Володимира Зеленського роз'яснив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в коментарі "Радіо Свобода". Він нагадав, що за планом вибори президента мають відбутися у березні наступного року, проте ЦВК не отримувала жодної інформації про можливу організацію електоральної кампанії.

На додаток, згідно з графіком, виборчий процес має розпочатися наприкінці грудня. При цьому це навряд чи можливо буде здійснити, оскільки Верховна рада, продовжила воєнний стан до середини лютого.

"Ми є незалежним виборчим органом, керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента України, призначаються постановою Верховної ради. Ви і я не бачили ні проєкту такої ухвали, ні будь-яких інших офіційних документів", - сказав Дубовик.

Представник ЦВК додав, що "хоч би скільки було спекуляцій на цю тему", у Конституції зазначено, що якщо вибори президента не відбудуться, то повноваження Зеленського будуть автоматично продовжені. Це ж стосується і повноважень парламенту.

"Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав принаймні юридичних говорити про щось зараз", - наголосив Дубовик.

Що ж стосується повноважень місцевого самоврядування, вони завершаться лише у 2025 році. Тому наразі рано говорити про проведення чергових місцевих виборів.

Що каже Зеленський та інші представники влади

Президент

На тлі неодноразових закликів західних політиків та дискусій щодо проведень виборів в умовах війни президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий піти на такі кроки, але за відповідних умов.

Зокрема, західні партнери мають профінансувати ці вибори, а також направити своїх спостерігачів в окопи на фронт, адже військові також повинні голосувати.

Хоча з рештою глава держави пізніше сказав, що проведення виборів не на часі.

"І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально - якось так… легковажно та граючи вкидати у суспільство тематику виборів... Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі", - стверджує Зеленський.

Уряд

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль своєю чергою заявляв, Україна готова розглядати формати від партнерів щодо питання проведення виборів. Але в державному бюджеті на наступний 2024 рік не передбачено грошей на їх проведення.

Очільник уряду акцентував, що вибори в умовах війни мають бути демократично визнаними та додав, якщо партнери знайдуть формати, то українська влада готова їх розглянути.

Водночас за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, президент України розглядає "плюси та мінуси" проведення виборів наступної весни.

Верховна рада

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук вважає, що парламентські вибори слід проводити лише після завершення війни.

Водночас нардеп, представник президента у Верховній раді Федір Веніславський, коментуючи питання президентських виборів під час війни, сказав, що навряд чи вдасться забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права в умовах воєнного стану.

Перш за все, йдеться про українців-жителів тимчасово окупованих територій, і тих, хто виїхали за кордон та не повернулися. За словами нардепа, в обох випадках забезпечити реалізацію виборчого права для цих груп людей "дуже складно".

Він також висловив переконання, що в разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов також пояснив, чому проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни майже неможливо. Оскільки кожен, хто наразі в окопах має право віддати свій голос, та й "організувати виборчий процес під час вибухів" складно.

Крім того, за словами Данілова, не слід забувати про право голосування для тих, хто наразі знаходиться за кордоном.

Зауважимо, що за даними опитувань, більшість українців виступають проти проведення президентських чи парламентських виборів під час війни.

Що кажуть на Заході про вибори в Україні

Один із перших тему виборів підживи президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс. На його думку, Україна має провести чесні, вільні президентські та парламентські вибори, навіть за умови воєнного стану.

Крім того, про необхідність виборів в Україні говорив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва. Він заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни.

Однак не всі на Заході такі категоричні. Як-от заступник речника Держдепу США Ведант Патель нещодавно виступив із заявою, наголосивши, що Штати із розумінням ставляться до позиції президента України Володимира Зеленського, що проведення виборів під час війни не на часі, адже це відповідає Конституції.

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