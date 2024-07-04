Когда могут пройти следующие выборы: у Зеленского и в оппозиции назвали примерный срок

Война является главным препятствием на пути к проведению выборов. К нынешнему времени во власти сложился консенсус о том, что в текущих условиях проводить выборы нельзя. Причины уже многократно озвучивались: неопределенность с территориями, на которых эти выборы можно проводить; нерешенный вопрос с голосованием миллионов украинцев за рубежом и миллионов ВПЛ внутри страны; участие в выборах военнослужащих; всевозможные проблемы с безопасностью голосования и подсчета голосов и т.д.

Наконец, финансирование выборов. Как говорил Зеленский еще в прошлом году, "забирать деньги от оружия и давать их на выборы я не буду". К тому же проведение выборов во время войны потребует многочисленных изменений в законодательстве, провести которые через Раду - отдельная сложная задача.

Таким образом, формулировка "первые послевоенные выборы" на данный момент выглядит безальтернативной.

Что говорят у Зеленского

Поскольку время и условия окончания войны совершенно не определены, то и сами выборы - пока в полном тумане.

"Слишком много "черных лебедей" и непредсказуемых вводных", - говорит собеседник на Банковой, и называет одну из них: возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

"У всех возня по теме выборов. Кроме нас. У нас считают, что партия президента и так много наберет. И надо решать глобальные вопросы сейчас", - говорит собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

По его словам, многие отталкиваются от того, что какие-то переговоры по окончанию войны могут пройти весной следующего года. Кто-то вовсе считает, что весной можно успеть провести и сами выборы: то ли только президентские (в украинской политической логике выборы президента должны проходить перед выборами Рады), то ли все одновременно.

Тему выборов в своем кругу поднимают и некоторые депутаты в "Слуге народа" – те, кого не устраивает нынешняя неопределенность и кто хотел бы более четко планировать свое политическое будущее. Отдельные функционеры на Банковой тоже, как минимум, продумывают возможные сценарии будущих выборов - но без конкретики и, тем более, указания сверху.

"На самом деле выборы, по крайней мере, до лета следующего года выглядят очень маловероятными. Поэтому и какой-то активизации или предвыборной подготовки сейчас нет", – говорит собеседник в окружения мэра Виталия Кличко. По его мнению, более вероятным выглядит проведение в следующем году местных выборов, которые по графику должны состояться осенью.

"Как их технически провести - другое дело. Но это может стать своего рода первым опытом для власти, как проводить общенациональные выборы в военных условиях. А все остальные разговоры о каких-то датах или анонсах по поводу выборов президента или Рады - это сплетни, которые распускают в рядах некоторых парламентских политсил, чтобы привести в тонус своих депутатов, партийцев или ячейки – абсолютно традиционный прием", – считает собеседник.

С другой стороны, многие версии о возможности выборов уже в первой половине 2025-го базируются на том, что на выборах в США этой осенью может победить Дональд Трамп, который обещал очень быстро (но пока неизвестно каким образом) завершить войну. Следовательно, согласно этому сценарию, украинские власти после отмены военного положения и окончания боевых действий не будут тянуть и постараются как можно быстрее провести выборы и у нас.

Что говорят в оппозиции

Однако, как отмечает заместитель главы партии "Батькивщина" Сергей Власенко, от официального завершения войны и отмены военного положения до проведения выборов должно пройти не менее полугода. Одна из причин – миллионам внутренне перемещенных лиц и выехавшим за границу нужно дать время вернуться домой, объясняет нардеп. По словам Власенко, в одном из своих постановлений Центральная избирательная комиссия также указала, что ей нужно будет примерно полгода для согласования и приведения в порядок реестра избирателей.

"Более того, после завершения войны нужно будет провести и послевоенную работу – обеспечение восстановления, безопасности и так далее. Поэтому я не вижу предпосылок для проведения выборов или в конце зимы, или весной следующего года. После завершения войны нужно будет отсчитать плюс-минус еще полгода – только тогда, по моему мнению, можно будет говорить об организации голосования", – объяснил Власенко.

О сроке в полгода от завершения войны до проведения выборов говорит и один из соратников Дмитрия Разумкова - народный депутат Василий Мокан. Он предполагает, что в первом полугодии следующего года могут либо состояться какие-то из общенациональных выборов, либо может быть, по крайней мере, согласована и объявлена дата их проведения.