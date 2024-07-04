Коли можуть відбутися наступні вибори: у Зеленського та в опозиції назвали приблизний термін

І в "Слузі народу", і в опозиції вважають, що вибори президента чи парламенту відбудуться лише після завершення війни. Проте бачення щодо термінів їх проведення у різних політичних таборах відрізняються.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція .

Війна є головною перешкодою на шляху проведення виборів. На сьогодні у владі склався консенсус про те, що за поточних умов проводити вибори не можна. Причини вже багаторазово озвучувалися: невизначеність із територіями, на яких ці вибори можна проводити; невирішене питання із голосуванням мільйонів українців за кордоном та мільйонів ВПО всередині країни; участь у виборах військовослужбовців; всілякі проблеми з безпекою голосування та підрахунку голосів тощо.

Зрештою, фінансування виборів. Як говорив Зеленський ще минулого року, "забирати гроші від зброї та давати їх на вибори я не буду". До того ж проведення виборів під час війни вимагатиме численних змін у законодавстві, провести які через Раду - окреме складне завдання.

Таким чином, формулювання "перші повоєнні вибори" на даний момент виглядає безальтернативним.

Що кажуть у Зеленського

Оскільки час та умови закінчення війни зовсім не визначені, то й самі вибори - поки в повному тумані.

"Занадто багато "чорних лебедів" і непередбачуваних вхідних", - говорить співрозмовник на Банковій, і називає одну з них: можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

"У всіх метушня на тему виборів. Крім нас. У нас вважають, що партія президента і так багато набере. І треба вирішувати глобальні питання зараз", - говорить співрозмовник РБК-Україна в "Слузі народу".

За його словами, багато хто відштовхується від того, що якісь переговори після закінчення війни можуть пройти навесні наступного року. Хтось зовсім вважає, що навесні можна встигнути провести й самі вибори: чи то лише президентські (в українській політичній логіці вибори президента мають проходити перед виборами Ради), чи всі одночасно.

Тему виборів у своєму колі порушують і деякі депутати у "Слузі народу" - ті, кого не влаштовує нинішня невизначеність і хто хотів би чіткіше планувати своє політичне майбутнє. Окремі функціонери на Банковій теж, як мінімум, продумують можливі сценарії майбутніх виборів - але без конкретики і тим більше вказівки згори.

"Насправді вибори принаймні до літа наступного року виглядають дуже малоймовірними. Тому і якоїсь активізації чи передвиборчої підготовки зараз немає", - каже співрозмовник в оточенні мера Віталія Кличка. На його думку, вірогіднішим виглядає проведення наступного року місцевих виборів, які за графіком мають відбутися восени.

"Як їх технічно провести - інша справа. Але це може стати свого роду першим досвідом для влади, як проводити загальнонаціональні вибори у військових умовах. А всі інші розмови про якісь дати чи анонси з приводу виборів президента чи Ради - це плітки, які розпускають у лавах деяких парламентських політсил, щоби привести в тонус своїх депутатів, партійців чи осередку - абсолютно традиційний прийом", - вважає співрозмовник.

З іншого боку, багато версій про можливість виборів вже в першій половині 2025-го базуються на тому, що на виборах у США цієї осені може перемогти Дональд Трамп, який обіцяв дуже швидко (але поки невідомо, яким чином) завершити війну. Отже, згідно з цим сценарієм, українська влада після скасування військового стану та закінчення бойових дій не тягтиме і постарається якнайшвидше провести вибори і в нас.

Що кажуть в опозиції

Проте, як зазначає заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко, від офіційного завершення війни та скасування військового стану до проведення виборів має пройти не менше як півроку. Одна з причин - мільйонам внутрішньо переміщених осіб та тим, хто виїхав за кордон, потрібно дати час повернутися додому, пояснює нардеп. За словами Власенка, в одній зі своїх постанов Центральна виборча комісія також зазначила, що їй потрібно буде приблизно півроку для узгодження та упорядкування реєстру виборців.

"Більше того, після завершення війни потрібно буде провести і післявоєнну роботу - забезпечення відновлення, безпеки тощо. Тому я не бачу передумов для проведення виборів чи наприкінці зими, чи навесні наступного року. Після завершення війни потрібно буде відрахувати плюс-мінус ще півроку - лише тоді, на мою думку, можна буде говорити про організацію голосування", - пояснив Власенко.

Про термін у півроку від завершення війни до проведення виборів говорить і один із соратників Дмитра Разумкова - народний депутат Василь Мокан. Він припускає, що в першому півріччі наступного року можуть або відбутися якісь із загальнонаціональних виборів, або може бути принаймні узгоджена та оголошена дата їх проведення.