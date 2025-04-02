Коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити: пояснення юриста

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Підстави, що дають право на звільнення

"Під розірванням контракту з ЗСУ треба розуміти процедуру звільнення зі служби для контрактників. Відповідно, для розірвання контракту потрібно мати підставу для звільнення зі служби", - розповів експерт.

За його словами, для контрактників та мобілізованих в умовах воєнного стану "умови причини для звільнення мало чим відрізняються, а сімейні обставини - повністю збігаються".

Гончаренко пояснив, що військовослужбовці мають право звільнитися зі Збройних сил відповідно до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". При цьому основними підставами для цього є:

непридатність до військової служби або ж наявність групи інвалідності;

вагітність військовослужбовця-жінки;

коли обоє з подружжя служать та мають дитину до 18 років;

коли військовий утримує трьох і більше дітей до 18 років;

самостійне виховання дитини до вісімнадцяти років;

усиновлення дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;

утримання дитини з інвалідністю I чи II групи;

догляд за дружиною/чоловіком з інвалідністю I чи II групи, а також за певних умов - III групи;

догляд за батьками з інвалідністю I чи II групи (за відсутності інших родичів, здатних це робити);

догляд за недієздатною особою (за рішенням суду);

загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час бойових дій.

"Для контрактників також актуальною є тема звільнення у зв'язку із закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану", - додав юрист.

Якою є процедура розірвання контракту

Гончаренко повідомив, що кожна з підстав має свої тонкощі при звільненні.

"До того ж кожна з причин має свій пакет документів, які описані в наказі Міністерство оборони України №170, а саме в переліку документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби", - уточнив експерт.

За його словами, процедура розірвання контракту охоплює:

збір документів;

написання рапорту;

подачу рапорту;

подання командиру частини;

оголошення наказу на звільнення;

здачу майна;

заповнення обхідних листів;

отримання виплат по звільненню.

Юрист зауважив, що рапорт на звільнення повинен розглянутись вищим командуванням в термін 14 днів - з моменту подання документа. Водночас час подання рапорту встановлюється датою передачі його на погодження прямому командиру.

"Перелік дій може трошки відрізнятися. Наприклад, офіцерів звільняє не командир військової частини, а командир органу, якому підпорядковується ВЧ", - підсумував Гончаренко.