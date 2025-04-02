Коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити: пояснення юриста

Під розірванням контракту зі Збройними силами України треба розуміти процедуру звільнення зі служби для контрактників. При цьому підстави для цього можуть бути різними.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.
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"Під розірванням контракту з ЗСУ треба розуміти процедуру звільнення зі служби для контрактників. Відповідно, для розірвання контракту потрібно мати підставу для звільнення зі служби", - розповів експерт.
За його словами, для контрактників та мобілізованих в умовах воєнного стану "умови причини для звільнення мало чим відрізняються, а сімейні обставини - повністю збігаються".
Гончаренко пояснив, що військовослужбовці мають право звільнитися зі Збройних сил відповідно до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". При цьому основними підставами для цього є:
"Для контрактників також актуальною є тема звільнення у зв'язку із закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану", - додав юрист.
Гончаренко повідомив, що кожна з підстав має свої тонкощі при звільненні.
"До того ж кожна з причин має свій пакет документів, які описані в наказі Міністерство оборони України №170, а саме в переліку документів, що подаються з Поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби", - уточнив експерт.
За його словами, процедура розірвання контракту охоплює:
Юрист зауважив, що рапорт на звільнення повинен розглянутись вищим командуванням в термін 14 днів - з моменту подання документа. Водночас час подання рапорту встановлюється датою передачі його на погодження прямому командиру.
"Перелік дій може трошки відрізнятися. Наприклад, офіцерів звільняє не командир військової частини, а командир органу, якому підпорядковується ВЧ", - підсумував Гончаренко.
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