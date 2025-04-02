RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Когда можно досрочно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать: объяснение юриста

Для расторжения контракта с ВСУ нужно иметь основания (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Под расторжением контракта с Вооруженными силами Украины следует понимать процедуру увольнения со службы для контрактников. Между тем основания для этого могут быть разными.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Даниил Гончаренко.

Содержание

Основания, дающие право на увольнение

"Под расторжением контракта с ВСУ нужно понимать процедуру увольнения со службы для контрактников. Соответственно, для расторжения контракта нужно иметь основание для увольнения со службы", - рассказал эксперт.

По его словам, для контрактников и мобилизованных в условиях военного положения "условия причины для увольнения мало чем отличаются, а семейные обстоятельства - полностью совпадают".

Гончаренко объяснил, что военнослужащие имеют право уволиться из Вооруженных сил в соответствии со статьей 26 закона "О воинской обязанности и военной службе". При этом главными основаниями для этого являются:

  • непригодность к военной службе или же наличие группы инвалидности;
  • беременность военнослужащего-женщины;
  • когда оба супруга служат и имеют ребенка до 18 лет;
  • когда военный содержит трех и более детей до 18 лет;
  • самостоятельное воспитание ребенка до восемнадцати лет;
  • усыновление ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
  • содержание ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • уход за женой/мужем с инвалидностью I или II группы, а также при определенных условиях - III группы;
  • уход за родителями с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других родственников, способных это делать);
  • уход за недееспособным лицом (по решению суда);
  • гибель или пропажа без вести близких родственников во время боевых действий.

"Для контрактников также актуальна тема увольнения в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу) в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения", - добавил юрист.

Какова процедура расторжения контракта

Гончаренко сообщил, что каждое из оснований имеет свои тонкости при увольнении.

"К тому же каждая из причин имеет свой пакет документов, которые описаны в приказе Министерство обороны Украины №170, а именно в перечне документов, подаваемых с Представлением к увольнению военнослужащего с военной службы", - уточнил эксперт.

По его словам, процедура расторжения контракта охватывает:

  • сбор документов;
  • написание рапорта;
  • подачу рапорта;
  • представление командиру части;
  • объявление приказа на увольнение;
  • сдачу имущества;
  • заполнение обходных листов;
  • получение выплат по увольнению.

Юрист заметил, что рапорт на увольнение должен рассматриваться высшим командованием в срок 14 дней - с момента подачи документа. Между тем время подачи рапорта устанавливается датой передачи его на согласование прямому командиру.

"Перечень действий может немножко отличаться. Например, офицеров увольняет не командир воинской части, а командир органа, которому подчиняется ВЧ", - подытожил Гончаренко.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно.

Читайте также, что делать, если вас принудительно удерживают в ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныслужба в арміїСоветыВоенный