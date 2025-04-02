Когда можно досрочно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать: объяснение юриста

Под расторжением контракта с Вооруженными силами Украины следует понимать процедуру увольнения со службы для контрактников. Между тем основания для этого могут быть разными.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Даниил Гончаренко.
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"Под расторжением контракта с ВСУ нужно понимать процедуру увольнения со службы для контрактников. Соответственно, для расторжения контракта нужно иметь основание для увольнения со службы", - рассказал эксперт.
По его словам, для контрактников и мобилизованных в условиях военного положения "условия причины для увольнения мало чем отличаются, а семейные обстоятельства - полностью совпадают".
Гончаренко объяснил, что военнослужащие имеют право уволиться из Вооруженных сил в соответствии со статьей 26 закона "О воинской обязанности и военной службе". При этом главными основаниями для этого являются:
"Для контрактников также актуальна тема увольнения в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу) в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения", - добавил юрист.
Гончаренко сообщил, что каждое из оснований имеет свои тонкости при увольнении.
"К тому же каждая из причин имеет свой пакет документов, которые описаны в приказе Министерство обороны Украины №170, а именно в перечне документов, подаваемых с Представлением к увольнению военнослужащего с военной службы", - уточнил эксперт.
По его словам, процедура расторжения контракта охватывает:
Юрист заметил, что рапорт на увольнение должен рассматриваться высшим командованием в срок 14 дней - с момента подачи документа. Между тем время подачи рапорта устанавливается датой передачи его на согласование прямому командиру.
"Перечень действий может немножко отличаться. Например, офицеров увольняет не командир воинской части, а командир органа, которому подчиняется ВЧ", - подытожил Гончаренко.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно.
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