Коли може відбутися наступна зустріч України та США щодо миру: що каже Зеленський

Зеленський нагадав, що перша розмова була майже місяць тому між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді Путін сказав, що більше не буде ударів по енергетиці. Однак після цього зафіксовані обстріли Росією українських енергооб'єктів.

"Далі 25 березня були опубліковані наша заява зі США, і Сполучених Штатів з росіянами, коли обговорювалася саме енергетика і море. І також з нашого боку ми говорили про обмін. Після цього зафіксовані FPV-удари по енергетиці в Херсоні. Неодноразово вони пробували показати, що вони ніби то дотримуються, а це інший якийсь удар", - розповів президент.

За його словами, росіяни гібридно поступили й обдурили американців, тому що застосували не далекобійну зброю, а FPV-дрони. Але застосували їх по вокзалу та інфраструктурі Херсону, розуміючи, що таким ударом відключать енергетику.

Зеленський наголосив, що "це просто такий брехливий підхід".

"Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні в американців з росіянами зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні. Більше інформації в мене немає. Вважаю, що ми прийняли дуже правильне рішення щодо Європи, яка повинна бути в майбутньому в тому чи іншому форматі за столом перемовин", - зазначив президент.

Водночас, за його словами, є багато різних речей, які впливають на цей переговорний процес. Наприклад, ситуація з Іраном.

"Я б хотів на неї звернути увагу, тому що це стосується не лише стабільності у світі або дестабілізації, але й ситуації в Україні. І пов'язано з енергетикою, з протиповітряною обороною України. Ми кілька разів, починаючи з Вашингтона, робили запит щодо додаткових систем ППО від США, передусім тому, що більшість із систем Patriot знаходиться на території США. Вони виробники. І моя остання розмова з президентом Трампом по телефону, де він мені пообіцяв подумати, що можна зробити", - розповів Зеленський.

На його думку, є висока ймовірність військових дій проти Ірану, адже відстежується додаткова присутність систем ППО на території Ізраїлю. І Україна фіксує, що ці системи саме зі США.

"Я нічого не порівнюю. І я ніколи не порівнюю ні конфлікти, ні війни. Завжди погано, коли втрачаються людські життя. Але хотів би, щоб ми справедливо дивилися на речі. Коли ми звертаємося або зверталися до США щодо систем Patriot, нам кажуть, що є дефіцит, Patriot закривають США або інші системи, ще більш серйозні. І в цей час є постачання систем ППО зі США на територію Ізраїлю. Це говорить про те, що готуються до можливих військових дій Ізраїль-Іран", - зазначив президент.

За його словами, це небезпечно для всіх країн.

"Але передусім я хотів би сказати, що ми фіксуємо те, що в США були системи, але Америка говорить такими діями про свої пріоритети. Я вважаю, що це важливий сигнал, який ми маємо обговорювати", - наголосив глава держави.