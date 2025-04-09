Когда может состояться следующая встреча Украины и США по миру: что говорит Зеленский

Зеленский напомнил, что первый разговор был почти месяц назад между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда Путин сказал, что больше не будет ударов по энергетике. Однако после этого зафиксированы обстрелы Россией украинских энергообъектов.

"Далее 25 марта были опубликованы наше заявление с США, и Соединенных Штатов с россиянами, когда обсуждалась именно энергетика и море. И также с нашей стороны мы говорили об обмене. После этого зафиксированы FPV-удары по энергетике в Херсоне. Неоднократно они пробовали показать, что они якобы придерживаются, а это другой какой-то удар", - рассказал президент.

По его словам, россияне гибридно поступили и обманули американцев, потому что применили не дальнобойное оружие, а FPV-дроны. Но применили их по вокзалу и инфраструктуре Херсона, понимая, что таким ударом отключат энергетику.

Зеленский подчеркнул, что "это просто такой лживый подход".

"На этой неделе, считаем, что будет на каком-то уровне у американцев с россиянами встреча. Думаем, что наша встреча с американцами может быть на следующей неделе. Больше информации у меня нет. Считаю, что мы приняли очень правильное решение относительно Европы, которая должна быть в будущем в том или ином формате за столом переговоров", - отметил президент.

В то же время, по его словам, есть много разных вещей, которые влияют на этот переговорный процесс. Например, ситуация с Ираном.

"Я бы хотел на нее обратить внимание, потому что это касается не только стабильности в мире или дестабилизации, но и ситуации в Украине. И связано с энергетикой, с противовоздушной обороной Украины. Мы несколько раз, начиная с Вашингтона, делали запрос о дополнительных системах ПВО от США, прежде всего потому, что большинство из систем Patriot находится на территории США. Они производители. И мой последний разговор с президентом Трампом по телефону, где он мне пообещал подумать, что можно сделать", - рассказал Зеленский.

По его мнению, есть высокая вероятность военных действий против Ирана, ведь отслеживается дополнительное присутствие систем ПВО на территории Израиля. И Украина фиксирует, что эти системы именно из США.

"Я ничего не сравниваю. И я никогда не сравниваю ни конфликты, ни войны. Всегда плохо, когда теряются человеческие жизни. Но хотел бы, чтобы мы справедливо смотрели на вещи. Когда мы обращаемся или обращались к США по поводу систем Patriot, нам говорят, что есть дефицит, Patriot закрывают США или другие системы, еще более серьезные. И в это время есть поставки систем ПВО из США на территорию Израиля. Это говорит о том, что готовятся к возможным военным действиям Израиль-Иран", - отметил президент.

По его словам, это опасно для всех стран.

"Но прежде всего я хотел бы сказать, что мы фиксируем то, что у США были системы, но Америка говорит такими действиями о своих приоритетах. Я считаю, что это важный сигнал, который мы должны обсуждать", - подчеркнул глава государства.