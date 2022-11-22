Коли Миколаївський порт зможе приєднатися до зернової угоди: відповідь Кіма

Миколаївський порт зможе стати частиною "зернового коридору" лише після звільнення Кінбурнської коси від російських військ.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Затримка за тим, що триває деокупація Херсонської області, а також Миколаївської - там де Кінбурнська коса… Географічно наші кораблі мають пропливати за кілометр від Кінбурнської коси, що небезпечно. Коли там не буде артилерія діставати, це буде дуже актуальним питанням. Ми готуємось" , - заявив голова Миколаївської ОВА.

Раніше Кім заявив, що українським військовим залишилося деокупувати три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб повністю звільнити Миколаївську область від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше Кім повідомляв, що українські бійці звільнили всю територію Миколаївської області, крім Кінбурнської коси.

Військово-політичний експерт заявляв, що звільнення коси та Олешек відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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