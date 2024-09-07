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Коли машини – не головне: чим уславилися відомі автовиробники

Субота 07 вересня 2024 08:15
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Коли машини – не головне: чим уславилися відомі автовиробники Фото: чим уславилися відомі автовиробники (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Чому автомобілі різних марок, хоч і виконують одну й ту саму функцію, бувають настільки різними? Одна з причин відмінностей – в історичному минулому виробника, яке визначає його інженерні традиції і особливості дизайну. Причому виявляється, багато хто з відомих автовиробників відзначився колись аж ніяк не в автомобільній сфері.

Про те, що випускали відомі автовиробники на початку свого шляху у промисловості, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали L`Automobille, Auto Motor Sport і музею "Колеса Історії".

Шляхи, якими нині відомі автовиробники прийшли до автомобільного світу, були різними. Хтось шукав більш прибуткового бізнесу, хтось переорієнтувався на легкові машини після втрати воєнних замовлень, а комусь новий напрямок діяльності визначила держава. Проте, попри різні шляхи і причини результат конверсії у компаній, про які ми сьогодні поговоримо, був неодмінно позитивним.

КрАЗ

Найпотужніший виробник вантажівок у Європі на початку своєї історії виробляв… мости. Так-так, саме мости – точніше, готові комплекти сталевих конструкцій, з яких вже на берегах річок складали готові мости, замість зруйнованих Другою світовою війною. Пізніше, у 1956 – 1958 рр. майбутній КрАЗ виробляв сільгосптехніку – кукурудзозбиральні комбайни КУ-2А. І вони, між іншим, постачалися не лише до колгоспів України та інших республік, а й за кордон, наприклад, до Німеччини. Цифра випущених за кілька років комбайнів неначе вражає – понад 14 тисяч, але це якщо не знати, що трохи пізніше завод випускав по 30 тисяч вантажних автомобілів КрАЗ щорічно. Певно, від сталевих мостів кременчуцькі самоскиди і всюдиходи успадкували міцність і витривалість, а невибагливість в утриманні – від колгоспних комбайнів марку КУ.

Коли машини – не головне: чим уславилися відомі автовиробники

Renault

Відома французька компанія, на авто якої сьогодні, здається, їздить пів-України, на початку ХХ століття починала таки з автомобілів. Але під час Першої світової війни кращим бізнесом виявилося виробництво зброї. І легендарний Луї Рено особисто очолив колектив конструкторів, які спроектували піхотний танк Renault FT (за нинішньою класифікацією – легкий танк). Це не був перший танк у світі, але він був першим танком концепції, яка панує на полях битви дотепер: спереду відділення управління, за ним у центрі бойове відділення, у кормі – двигун і трансмісія. Батько усіх класичних танків важив 6,5 тонн, мав бензиновий двигун 39 к.с. та розганявся до 20 км/год. Випускався крім Франції ще в трьох країнах, і встиг трохи повоювати навіть на початку Другої світової.

ЛАЗ

Перед тим як стати Львівським автобусним заводом підприємство у Львові було Львівським автомобільним заводом. Тому що на початку 1950-х виробництво було відоме всій країні як постачальник 3-тонних автокранів марки АК-32, які базувалися на шасі вантажівки ЗІС-150. Щоправда, абревіатура ЛАЗ на автокранах з'явилася тільки у 1955-му році, коли внаслідок модернізації – зараз би сказали, рестайлінгу – дуже затребуваний у народному господарстві кран почали маркувати як ЛАЗ-690.

Porsche

Танки виробництва Porsche (точніше, САУ) із зрозумілих причин не є предметом гордощів відомої автовиробника. А ось трактори Porsche у великій пошані мало не в кожному автомобільному музеї Німеччини та Австрії. Були часи, коли вони продавалися не гірше, ніж однойменні автомобілі. Ще до Другої світової у Німеччині поряд із проектом Volkswagen почали просувати ідею Volkstraktor, і до неї доктор Фердинанд Порше теж мав безпосереднє відношення. Щоправда, структура Porsche-Diesel Motorenbau була активована тільки після Другої світової, аж в 1950 р. У тракторних каталогах Porsche були одно-, дво- три- та чотирициліндрові дизелі, все це були машини легкого та середнього класів потужністю до 50 к.с. Коротше кажучи, 40 моделей тракторів Porsche було випущено сумарним тиражем 120 тисяч за 13 років.

Porsche-Diesel 419 - Wikipedia

ЛуАЗ

Луцький автомобільний завод на початку своєї роботи називався Луцьким машинобудівним і випускав автомобілі-рефрижератори кількох моделей. А починав 1959-го року з такого транспортного засобу як автолавка ЛуМЗ-825 – пересувний магазин на шасі вантажного причепа. Рефрижератори зі свого боку базувалися теж на шасі причепів (ЛуМЗ-853Б), а також вантажівок ЗІЛ (ЛуМЗ-890 та 890Б) і малолітражок "Москвич" (ЛуМЗ-945). Машини призначалися для перевезення продуктів харчування в містах і між містами – від морозива до цілих заморожених туш, які підвішували на спеціально передбачені гаки. А Луцьким автомобільним ЛуАЗ став у грудні 1967-го, коли розпочав випуск всюдихода моделі ЛуАЗ-969 і армійської амфібії ТПК.

Коли машини – не головне: чим уславилися відомі автовиробники

Austin

Британський Austin Motor Company тривалий період ХХ століття носив титул найбільшого автовиробника Європи. І навіть у найтяжчі для своєї країни часи не залишав виробництва легковиків "Остін". А коли почалася Друга світова війна і Британія почала велику повітряну битву за своє майбутнє, заводи компанії паралельно запустили на конвеєри і військову продукцію. Наприклад, винищувачі Hawker Hurricane, які врятували країну в "Битві за Британію", прийнявши на себе основний удар навали німецьких "Юнкерсів" та "Мессершміттів". А потім знову були авто – наприклад, той самий Austin Mini, засновник жанру масових передньоприводних малолітражок і фактично батько всіх "Гольфів", "Ланосів", "Меганів", "Фієст" та інших доступних автівок з поперечним розташуванням силового агрегата і переднім приводом.

Коротко

Не дивуйтеся, але то були часи, коли автомобіль був всього лише продуктом галузі машинобудування – з точки зору технологій цілком подібним до причепів, тракторів, танків та літаків. Нинішній автомобіль не просто далеко відійшов від ідеї чистої механіки – він став настільки комп’ютеризованим, що його випуск дозволяють собі компанії, раніше відомі виключно в галузі електротехніки та програмування. Чи краще він від того став – вирішуйте самі. Певно, що як мінімум не гірше.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про п’ять найцікавіших електромобілів з Китаю.

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