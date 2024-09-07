Когда машины – не главное: чем прославились известные автопроизводители

Почему автомобили разных марок, хоть и выполняют одну и ту же функцию, бывают столь разными? Одна из причин отличий – в историческом прошлом производителя, определяющего его инженерные традиции и особенности дизайна. Причем оказывается, многие известные автопроизводители отличились когда-то отнюдь не в автомобильной сфере.

Пути, по которым ныне известные автопроизводители пришли в автомобильный мир, были разными. Кто-то искал более прибыльный бизнес, кто-то переориентировался на легковые машины после потери военных заказов, а кому-то новое направление деятельности определило государство. Однако, несмотря на разные пути и причины, результат конверсии у компаний, о которых мы сегодня поговорим, был непременно положительным.

КрАЗ

Самый мощный производитель грузовиков в Европе в начале своей истории производил мосты. Да-да, именно мосты – точнее, готовые комплекты стальных конструкций, из которых уже на берегах рек составляли готовые мосты вместо разрушенных Второй мировой войной. Позже, в 1956 – 1958 гг. будущий КрАЗ производил сельхозтехнику – кукурузоуборочные комбайны КУ-2А. И они, между прочим, поставлялись не только в колхозы Украины и другие республики, но и за границу, например, в Германию. Цифра выпущенных за несколько лет комбайнов как будто впечатляет – более 14 тысяч, но это если не знать, что чуть позже завод выпускал по 30 тысяч грузовых автомобилей КрАЗ ежегодно. Видимо, от стальных мостов кременчугские самосвалы и вездеходы унаследовали прочность и выносливость, а неприхотливость в иждивении – от колхозных комбайнов марку КУ.

Renault

Известная французская компания, на авто которой сегодня, кажется, ездит пол-Украины, в начале ХХ века начинала с автомобилей. Но в годы Первой мировой войны лучшим бизнесом оказалось производство оружия. И легендарный Луи Рено лично возглавил коллектив конструкторов, спроектировавших пехотный танк Renault FT (по нынешней классификации – легкий танк). Это не был первый танк в мире, но он был первым танком концепции, царящей на полях битвы до сих пор: спереди отделение управления, за ним в центре боевое отделение, в корме – двигатель и трансмиссия. Отец всех классических танков весил 6,5 тонн, у него был бензиновый двигатель 39 л.с. и разгонялся до 20 км/ч. Выпускался кроме Франции еще в трех странах и успел немного повоевать даже в начале Второй мировой.

ЛАЗ

Перед тем, как стать Львовским автобусным заводом, предприятие во Львове было Львовским автомобильным заводом. Потому что в начале 1950-х производство было известно всей стране как поставщик 3-тонных автокранов марки АК-32, базировавшихся на шасси грузовика ЗИС-150. Правда, аббревиатура ЛАЗ на автокранах появилась только в 1955 году, когда в результате модернизации – сейчас бы сказали, рестайлинга – очень востребованный в народном хозяйстве кран начали маркировать как ЛАЗ-690.

Porsche

Танки производства Porsche (точнее, САУ) по понятным причинам не являются предметом гордости известного автопроизводителя. А вот тракторы Porsche в большом почете чуть ли не в каждом автомобильном музее Германии и Австрии. Было время, когда они продавались не хуже, чем одноименные автомобили. Еще до Второй мировой войны в Германии наряду с проектом Volkswagen начали продвигать идею Volkstraktor, и к ней доктор Фердинанд Порше тоже имел непосредственное отношение. Правда, структура Porsche-Diesel Motorenbau была активирована только после Второй мировой, в 1950 г. В тракторных каталогах Porsche были одно-, двух-, трех- и четырехцилиндровые дизели, все это были машины легкого и среднего классов мощностью до 50 л.с. Короче говоря, 40 моделей тракторов Porsche было выпущено суммарным тиражом 120 тысяч за 13 лет.

ЛуАЗ

Луцкий автомобильный завод в начале своей работы назывался Луцким машиностроительным и выпускал автомобили-рефрижераторы нескольких моделей. А начинал в 1959 году с такого транспортного средства как автолавка ЛуМЗ-825 – передвижной магазин на шасси грузового прицепа. Рефрижераторы, со своей стороны, базировались тоже на шасси прицепов (ЛуМЗ-853Б), а также грузовиков ЗИЛ (ЛуМЗ-890 и 890Б) и малолитражек "Москвич" (ЛуМЗ-945). Машины предназначались для перевозки продуктов питания в городах и между городами – от мороженого до целых замороженных туш, которые подвешивали на специально предусмотренные крючья. А Луцким автомобильным ЛуАЗом стал в декабре 1967-го, когда начал выпуск вездехода модели ЛуАЗ-969 и армейской амфибии ТПК.

Austin

Британский Austin Motor Company длительный период ХХ века носил титул крупнейшего автопроизводителя Европы. И даже в самые тяжелые для своей страны времена не оставлял производства легковушек "Остин". А когда началась Вторая мировая война и Британия начала большое воздушное сражение за свое будущее, заводы компании параллельно запустили на конвейеры и военную продукцию. К примеру, истребители Hawker Hurricane, спасшие страну в "Битве за Британию", приняв на себя основной удар нашествия немецких "Юнкерсов" и "Мессершмиттов". А потом снова были авто – например, тот самый Austin Mini, основатель жанра массовых переднеприводных малолитражек и фактически отец всех "Гольфов", "Ланосов", "Меганов", "Фиест" и других доступных автомобилей с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом.

Кратко

Не удивляйтесь, но это было время, когда автомобиль был всего лишь продуктом отрасли машиностроения – с точки зрения технологий вполне похож на прицепы, тракторы, танки и самолеты. Нынешний автомобиль не просто далеко отошел от идеи чистой механики – он стал настолько компьютеризированным, что его выпуск позволяют себе компании, ранее известные исключительно в области электротехники и программирования. Лучше ли он от этого стал – решайте сами. Наверное, как минимум не хуже.