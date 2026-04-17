UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Коли Мадяр стане прем'єром Угорщини: у Будапешті визначилися з датою

16:15 17.04.2026 Пт
2 хв
Епоха Орбана в Угорщині офіційно завершується
aimg Іван Носальський
Фото: Петер Мадяр, лідер партії "Тиса" (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром уже 9 травня.

Як зазначає видання, представники партій "Тиса", "Фідес" і "Нашої Батьківщини", які отримали місця в парламенті на нещодавніх виборах, провели нараду з підготовки установчого засідання Державних зборів.

Така нарада тривала півтори години і на ній обговорювали такі питання:

  • підготовка до підтвердження мандатів і порядок підписання присяжних документів,
  • підготовка установчого засідання,
  • визначення порядку розсадження,
  • підготовка до обрання посадових осіб,
  • формування системи комітетів парламенту,
  • питання, що стосуються зовнішньої політики і дипломатичних органів.

Голова партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї після переговорів розповів, що зустріч відбулася в конструктивній атмосфері, а Петер Мадяр був відкритий до їхніх пропозицій. При цьому сторони домовилися, що установче засідання парламенту відбудеться 9 травня, цього ж дня буде офіційно призначено прем'єр-міністра.

Мадяр зазначив, що з 1990 року не було випадків обрання прем'єр-міністра вже на установчому засіданні.

За його словами, тон п'ятничних переговорів уже відрізняється від передвиборчої риторики і висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу та реальні дискусії.

Перемога "Тиси" на виборах

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія "Тиса" з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана "Фідес".

Зокрема, "Тиса" отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що в неї є конституційна більшість.

При цьому лідер "Тиси" Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він змінить на цій посаді Орбана, який став главою угорського уряду ще далекого 2010 року.

Детальніше про Мадяра - в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УгорщинаВіктор ОрбанПетер Мадяр