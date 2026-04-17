RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Когда Мадьяр станет премьером Венгрии: в Будапеште определились с датой

16:15 17.04.2026 Пт
2 мин
Эпоха Орбана в Венгрии официально завершается
aimg Иван Носальский
Фото: Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса" (Getty Images)

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр официально станет премьер-министром уже 9 мая.

Как отмечает издание, представители партий "Тиса", "Фидес" и "Нашей Родины", которые получили места в парламенте на недавних выборах, провели совещание по подготовке учредительного заседания Государственного собрания.

Такое совещание продлилось полтора часа и на нем обсуждали следующие вопросы:

  • подготовка к подтверждению мандатов и порядок подписания присяжных документов,
  • подготовка учредительного заседания,
  • определение порядка рассадки,
  • подготовка к избранию должностных лиц,
  • формирование системы комитетов парламента,
  • вопросы, касающиеся внешней политики и дипломатических органов.

Глава партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи после переговоров рассказал, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, а Петер Мадьяр был открыт к их предложениям. При этом стороны договорились, что учредительное заседание парламента пройдет 9 мая, в этот же день будет официально назначен премьер-министр.

Мадьяр отметил, что с 1990 года не было случаев избрания премьер-министра уже на учредительном заседании.

По его словам, тон пятничных переговоров уже отличается от предвыборной риторики и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу и реальные дискуссии.

Победа "Тисы" на выборах

Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Оппозиционная партия "Тиса" с разгромным преимуществом победила партию премьера Виктора Орбана "Фидес".

В частности, "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте. Это означает, что у нее есть конституционное большинство.

При этом лидер "Тисы" Петер Мадьяр станет новым премьером. Он сменит на этой должности Орбана, который стал главой венгерского правительства еще в далеком 2010 году.

Детальнее о Мадьяре - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
