Когда во Львове и Одессе включат отопление: названы даты

В украинских городах продолжают подключать отопление для населения. В частности, уже определились с датами начала отопительного сезона в Одессе и Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городских властей Одессы и Львова .

Когда начнут отопительный сезон в Одессе.

В Одессе запуск котельных планируется ориентировочно через полторы-две недели. По предварительным прогнозам, отопительный сезон может начаться около 9 ноября.

Первый заместитель городского головы Александр Филатов 29 октября отметил, что коммунальные службы готовы начать подачу тепла раньше, если ухудшатся погодные условия или будет принято соответствующее решение.

По информации коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы", подготовительные работы находятся на завершающем этапе.

В городе также планируют запустить круглосуточные районные горячие линии для обращений жителей. Руководители районных администраций встретятся с председателями ОСМД и ЖСК, чтобы согласовать действия на случай аварийных отключений электроэнергии, чрезвычайных ситуаций или остановки теплоснабжения.

Кроме того, депутаты Одесского городского совета поддержали проект решения о заключении договора с НАК "Нефтегаз Украины" о распределении номинаций природного газа для нужд города.

Городские власти также призвали одесситов оплатить накопившиеся долги за теплоснабжение.

Когда включат отопление во Львове

Во Львове отопительный сезон начнется в пятницу, 30 октября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Андрей Садовый.

По его словам, запуск системы может занять несколько дней, поэтому тепло в дома будет поступать постепенно. Городские власти рассчитывают, что уже на выходных отопление появится в домах львовян.