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Коли Корецький стане головою 'Нафтогазу': офіційна відповідь компанії

Вівторок 29 квітня 2025 11:39
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Коли Корецький стане головою 'Нафтогазу': офіційна відповідь компанії Фото: Сергій Корецький, майбутній голова "Нафтогаз Україна" (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Сергій Пишкін

Сергій Корецький, якого було обрано головою правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України", очолить посаду вже з 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

"Корецький наразі є головою правління ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", і в цій якості приходить на нову посаду зсередини нафтогазівської сім’ї підприємств. Він вступить на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року", - пише компанія.

Що відомо про Корецького

Корецький у період з 2022 року очолював публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", обіймаючи посаду голови правління.

До цього часу він працював на керівних посадах у компаніях Continuum Group, WOG, а також у Idealist Coffee Co.

Вищу освіту здобував у Луцькому державному технічному університеті за напрямами "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де навчався за спеціальністю "Видобування нафти і газу".

Вчора, 28 квітня, джерела РБК-Україна повідомили, що Корецького було обрано головою правління НАК "Нафтогаз України".

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Нафтогаз України
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