Коли в Київській області повернуть світло після удару росіян: відповідь ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Київської ОВА Олексія Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Ми зараз спілкуємось з Укренерго та ДТЕК і знаємо, що протягом години будуть вже підключати наших абонентів до мереж", - заявив Кулеба.

Очільник області додав, що таким чином в домівках з'явиться електроенергія.

"Я так розумію, будемо у планових відключеннях працювати, як і зранку", - додав глава області.