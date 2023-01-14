Коли в Київській області повернуть світло після удару росіян: відповідь ОВА
Абонентів Київської області почнуть підключати до електроенергії протягом години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Київської ОВА Олексія Кулеби в ефірі національного телемарафону.
"Ми зараз спілкуємось з Укренерго та ДТЕК і знаємо, що протягом години будуть вже підключати наших абонентів до мереж", - заявив Кулеба.
Очільник області додав, що таким чином в домівках з'явиться електроенергія.
"Я так розумію, будемо у планових відключеннях працювати, як і зранку", - додав глава області.
Росія сьогодні, 14 січня, атакувала столицю України з північного напрямку. Ймовірно, ракети летіли по балістичній траєкторії.
У Київській області з ранку суботи, 14 січня, пролунали вибухи. Є попадання у житлову споруду в селі Копилів Макарівської селищної громади Бучанського району.
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