ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда в Киевской области вернут свет после удара россиян: ответ ОВА

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 18:18
Когда в Киевской области вернут свет после удара россиян: ответ ОВА Фото: Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА (facebook com oleksyikuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Абонентов Киевской области начнут подключать к электроэнергии в течение часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас общаемся с Укрэнерго и ДТЭК и знаем, что в течение часа уже будут подключать наших абонентов к сетям", - заявил Кулеба.

Глава области добавил, что таким образом в домах появится электроэнергия.

"Я так понимаю, будем в плановых отключениях работать, как и с утра", - добавил глава области.

Россия сегодня, 14 января, атаковала столицу Украины по северному направлению. Вероятно, ракеты летели по баллистической траектории.

В Киевской области с утра субботы, 14 января, раздались взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Укрэнерго Электроэнергия Война в Украине
NEWS
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам