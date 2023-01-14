Когда в Киевской области вернут свет после удара россиян: ответ ОВА
Абонентов Киевской области начнут подключать к электроэнергии в течение часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире национального телемарафона.
"Мы сейчас общаемся с Укрэнерго и ДТЭК и знаем, что в течение часа уже будут подключать наших абонентов к сетям", - заявил Кулеба.
Глава области добавил, что таким образом в домах появится электроэнергия.
"Я так понимаю, будем в плановых отключениях работать, как и с утра", - добавил глава области.
Россия сегодня, 14 января, атаковала столицу Украины по северному направлению. Вероятно, ракеты летели по баллистической траектории.
В Киевской области с утра субботы, 14 января, раздались взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.
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