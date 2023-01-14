Когда в Киевской области вернут свет после удара россиян: ответ ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас общаемся с Укрэнерго и ДТЭК и знаем, что в течение часа уже будут подключать наших абонентов к сетям", - заявил Кулеба.

Глава области добавил, что таким образом в домах появится электроэнергия.

"Я так понимаю, будем в плановых отключениях работать, как и с утра", - добавил глава области.