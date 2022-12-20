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Коли в Київській області можуть повернути почергові включення світла: прогноз ДТЕК

Фото: названо можливі терміни повернення почергових включень світла у Київській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Киевской области можуть відновити почергові включення світла за кілька діб, оскільки ситуація з енергетикою залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі у Facebook.

У компанії нагадали, що в області діють аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії залишаються 80% абонентів.

"Через масштабність пошкоджень магістральних мереж НЕК "Укренерго" після російської атаки немає жодної можливості забезпечити почергове подання світла мешканцям області. Ймовірно, така ситуація може тривати 2-3 доби", - зазначають у ДТЕК.

Там також зазначили, що енергетики роблять все можливе та неможливе для того, щоб відновити подачу електроенергії.

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що світло в Київській області до вечора має з'явитися у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

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Київська областьвимкнення світлаЕлектроенергія