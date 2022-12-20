У Київській області "вирівнюється" ситуація зі світлом. У трьох районах буде під вечір
Світло в Київській області під вечір з’явиться у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Якщо це станеться, без електропостачання в регіоні залишаться менш як 50% споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби під час телемарафону.
"Зараз ситуація вирівнюється... Під вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах", - розповів він.
За словами Кулеби, якщо це відбудеться, то без світла буде менше половини регіону.
"Будуть тривати ремонтні роботи у частину Фастівського району, Бучанському та Вишгородському районах. На цей момент вийшли на 60% відключень", - додав Кулеба.
Як повідомлялось, ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною.
Нагадаємо, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.
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