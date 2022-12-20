RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в Киевской области могут вернуть поочередные включения света: прогноз ДТЭК

Фото: названы возможные сроки возвращения поочередных включений света в Киевской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток, поскольку ситуация с энергетикой остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

В компании напомнили, что в области действуют аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии остаются 80% абонентов.

"Из-за масштабности повреждений магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям области. Вероятно, такая ситуация может продолжаться 2-3 суток", - отмечают в ДТЭК.

Там также отметили, что энергетики делают все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что свет в Киевской области к вечеру должен появиться в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвимкнення світлаЭлектроэнергия