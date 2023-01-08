Коли Києву можна припинити боятися блекауту: названо приблизні терміни

"Є дуже чіткий план, що робити, яким чином зміцнити енергосистему, яким чином підсилити фізичну безпеку наших енергооб'єктів, як захищати їх від дронів і ракет. Зараз над цим працюють найкращі військові інженери", - розповів Харченко.

Крім того, за його словами, енергетики України збирають досвід з усього світу, хоча насправді український досвід зараз вже більший за будь-який світовий.

"Проте додати фізичну безпеку, поміняти структуру генерації, розвинути додаткову мережу, зокрема високовольтних ліній, які можуть використовуватися і водночас резервними, - все це потребує чималих коштів", - підкреслив Харченко.

За його словами, йдеться про нову схему електроживлення, засновану на резервній генерації, в тому числі для водоканалів і систем теплопостачання. Але це потребує часу та величезних коштів.

"Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло і воду", - констатував Харченко.