Когда Киеву можно прекратить бояться блекаута: названы приблизительные сроки

"Есть очень четкий план, что делать, как укрепить энергосистему, как усилить физическую безопасность наших энергообъектов, как защищать их от дронов и ракет. Сейчас над этим работают лучшие военные инженеры", - рассказал Харченко.

Кроме того, по его словам, энергетики Украины собирают опыт со всего мира, хотя на самом деле украинский опыт сейчас уже больше, чем любой мировой.

"Однако добавить физическую безопасность, поменять структуру генерации, развить дополнительную сеть, в том числе высоковольтных линий, которые могут использоваться и одновременно резервными, - все это нуждается в немалых средствах", - подчеркнул Харченко.

По его словам, речь идет о новой схеме электропитания, основанной на резервной генерации, в том числе для водоканалов и систем теплоснабжения. Но это требует также времени и больших средств.

"Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно на любой блекаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если система не работает, все получили питание, тепло и воду ", - констатировал Харченко.