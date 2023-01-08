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Когда Киеву можно прекратить бояться блекаута: названы приблизительные сроки

Фото: украинскими энергетиками разработан четкий план действий по восстановлению энергосистемы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

С середины февраля Киеву можно будет не бояться блекаута. Даже если система не будет работать, то все равно люди будут получать тепло и воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Центра исследования энергетики Александра Харченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Есть очень четкий план, что делать, как укрепить энергосистему, как усилить физическую безопасность наших энергообъектов, как защищать их от дронов и ракет. Сейчас над этим работают лучшие военные инженеры", - рассказал Харченко.

Кроме того, по его словам, энергетики Украины собирают опыт со всего мира, хотя на самом деле украинский опыт сейчас уже больше, чем любой мировой.

"Однако добавить физическую безопасность, поменять структуру генерации, развить дополнительную сеть, в том числе высоковольтных линий, которые могут использоваться и одновременно резервными, - все это нуждается в немалых средствах", - подчеркнул Харченко.

По его словам, речь идет о новой схеме электропитания, основанной на резервной генерации, в том числе для водоканалов и систем теплоснабжения. Но это требует также времени и больших средств.

"Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно на любой блекаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если система не работает, все получили питание, тепло и воду ", - констатировал Харченко.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что морозная погода повышает уровень потребления электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита в энергосистеме. До областей доведены лимиты потребления.

Напомним, мы писали, что в Херсонской области в это время вернули электроэнергию 78 населенным пунктам из 228 деоккупированных на правобережье.

Кроме того, добавим, что Украина выстроила стратегию защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с постоянными российскими атаками.

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