В Херсонській області повернули світло третині деокупованих населених пунктів
В Херсонській області повернули електроенергію 78 населеним пунктам з 228 деокупованих на правобережжі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.
Як пояснив Янушевич, роботи з відновлення електропостачання просуваються повільно через те, що росіяни під час своєї втечі знищили високовольтні лінії передач й трансформаторні підстанції.
"В Херсоні понад 90% заживлено, навіть вдалося заживити мікрорайон Острів, який потерпає від щоденних обстрілів. 6 січня працювали електрики на лініях, які подають електроенергію до Любимівки, Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава та Благодатного", - пояснив Янушевич.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом дня в Україні може зрости рівень споживання електроенергії через посилення похолодання.
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