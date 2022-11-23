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Коли у Києві з'являться світло та вода: оптимістичний прогноз Кличка

Фото: Віталій Кличко, мер Києва (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Дмитро Левицький

Електрика та водопостачання можуть відновити у Києві до кінця доби, 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканала "Київ".

"Я сподіваюся, що найближчим часом буде більш об'єктивна картина, але енергетики працюють. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері електрика буде відновлена, і буде відновлено водопостачання", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що наразі не може говорити про конкретний час завершення відновлювальних робіт.

"Ми робимо все, щоб відновити і електрику і водопостачання сьогодні ввечері", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували крилатими ракетами Київ. Відомо про "прильоти", а також загиблих та постраждалих в результаті них.

Після ракетних ударів у Києві почалися аварійні відключення світла, а також зупинилося водопостачання.

Як писало РБК-Україна, проблеми з електрикою та водою спостерігаються по всій Україні.

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КиївВіталий КличкоЕлектроенергіяВодопостачанняракетный удар