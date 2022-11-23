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Когда в Киеве появятся свет и вода: оптимистичный прогноз Кличко

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Электричество и водоснабжение могут восстановить в Киеве до конца суток, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Я надеюсь, что в ближайшее время будет более объективная картина, но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером электричество будет восстановлено, и будет восстановлено водоснабжение", - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что пока не может говорить о конкретном времени завершения восстановительных работ.

"Мы делаем все, чтобы восстановить и электричество и водоснабжение сегодня вечером", - резюмировал он.

Напомним, сегодня россияне атаковали крылатыми ракетами Киев. Известно о "прилетах", а также погибших и пострадавших в результате них.

После ракетных ударов в Киеве начались аварийные отключения света, а также остановилось водоснабжение.

Как писало РБК-Украина, проблемы с электричеством и водой наблюдаются по всей Украине.

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КиевВиталий КличкоЭлектроэнергияВодоснабжениеракетный удар