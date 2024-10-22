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Коли у Києві включать опалення: названо терміни

Україна, Вівторок 22 жовтня 2024 14:04
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Коли у Києві включать опалення: названо терміни Фото: Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві готуються до початку опалювального сезону, орієнтуючись на погодні умови. Тепло почнуть подавати в оселі найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ми бачимо по тенденціях, що кінець жовтня або початок листопада - це час, коли температура знизиться, і тоді буде ухвалено рішення про початок опалювального сезону", - сказав він.

Він також підкреслив, що використання газу має бути максимально ефективним, оскільки його запаси мають вистачити на зимові місяці, особливо на січень та лютий.

"Ми не можемо дозволити собі витрачати газ, коли температура на вулиці дозволяє не опалювати. Цінні енергоресурси, зокрема газ, повинні використовуватись економно, щоб у найхолодніші місяці ми могли забезпечити достатню подачу тепла",- додав Пантелеєв.

Отже, киянам слід очікувати початку опалювального сезону вже в кінці жовтня або на початку листопада, залежно від температурних умов.

Нагадаємо, що в Києві вже дали опалення в низці шкіл, лікарень та дитсадків. Водночас, за даними мера міста Віталія Кличка, у столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери.

Крім того, у жовтні українці можуть отримати знижку на газ. Це стосується клієнтів "Нафтогазу".

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КМДА Опалювальный сезон
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