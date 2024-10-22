Когда в Киеве включат отопление: названы сроки

В Киеве готовятся к началу отопительного сезона, ориентируясь на погодные условия. Тепло начнут подавать в дома в ближайщие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Петра Пантелеева во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Мы видим по тенденциям, что конец октября или начало ноября - это время, когда температура снизится, и тогда будет принято решение о начале отопительного сезона", - сказал он.

Он также подчеркнул, что использование газа должно быть максимально эффективным, поскольку его запасы должны хватить на зимние месяцы, особенно на январь и февраль.

"Мы не можем себе позволить тратить газ, когда температура на улице позволяет не отапливать. Ценные энергоресурсы, в частности газ, должны использоваться экономно, чтобы в самые холодные месяцы мы могли обеспечить достаточную подачу тепла", - добавил Пантелеев.

Таким образом, киевлянам следует ожидать начала отопительного сезона уже в конце октября или в начале ноября, в зависимости от погодных условий.