Кличко розповів, коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах

В Києві вже дали опалення в низці шкіл, лікарень та дитсадків. А опалення в квартирах з'явиться при одній умові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

Водночас, за даними Кличка, у Києві до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання", - розповів він.

Опалювальний сезон 2024 в Україні

Днями прем'єр Денис Шмигаль розповідав, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. Заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

Щодо тарифів, під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, проте він не стосується електроенергії, холодної води та інших тарифів на комуналку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про початок опалювального сезону в різних містах, докладніше - у матеріалі.

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