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Коли у Києві відновлять водопостачання: названо терміни

Фото: коли у Києві відновлять водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві протягом наступних декількох годин відновлять водопостачання у споживачів лівого берега столиці. Також воду частково повернуть й жителям правого берега.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого", - відзначив Кличко.

За словами міського голови, наразі в Деснянському районі столиці вже було відновлено енергопостачання.

"Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - пише мер.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого ракетного удару по території України з боку Росії 31 жовтня.

Тим часом у Києві внаслідок обстрілів 80% споживачів залишились без водопостачання.

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