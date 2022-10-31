Когда в Киеве возобновят водоснабжение: названы сроки

В Киеве в течение следующих нескольких часов водоснабжение будет восстановлено у потребителей левого берега столицы. Также воду частично вернут и жителям правого берега.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"За три-четыре часа водоснабжения вернем потребителям левого берега Киева и частично правого", - отметил Кличко.
По словам городского головы, в Деснянском районе столицы уже было возобновлено энергоснабжение.
"Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - пишет мэр.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного ракетного удара по территории Украины со стороны России 31 октября.
Тем временем в Киеве в результате обстрелов 80% потребителей остались без водоснабжения.
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