Коли Ізраїль відповість на атаку Ірану: відповідь міністра

Ізраїль відповість за напад Ірану, коли прийде час. Наразі країна повинна зміцнити "стратегічний альянс і регіональне співробітництво", які дозволили йому витримати вчорашню іранську атаку.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Іран - це глобальна проблема, це регіональний виклик і це також небезпека для Ізраїлю, і вчора світ чітко стояв разом з Ізраїлем перед обличчям цієї небезпеки. Ізраїль проти Ірану, світ проти Ірану - ось результат. Це стратегічне досягнення, яке ми повинні використовувати для безпеки Ізраїлю", - сказав він.
Ганс зауважив, що стратегічний альянс і система регіонального співробітництва, яку Ізраїль побудував і яка витримала серйозне випробування, потребують зміцнення саме зараз.
"Ізраїль вчора довів, що він є якорем військової та технологічної могутності, а також якорем безпеки на Близькому Сході", - додав він.
Міністр також наголосив, що Ізраїль ще відповість Ірану за вчорашню атаку.
"Перед загрозою Ірану - ми створимо регіональну коаліцію і будемо вимагати від Ірану ціну, в той спосіб і в той час, який нас влаштує. І найголовніше - перед обличчям бажання наших ворогів завдати нам шкоди ми об'єднаємося і станемо сильнішими", - додав Ганц.
Він також зауважив, що Ізраїль ще не виконав всі свої завдання, зокрема такі, як повернення заручників і усунення загрози для жителів півночі і півдня.
"Ми продовжимо кампанію, з рішучістю і відповідальністю. І разом - ми переможемо", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських дронів та ракет сили США та Британії.
Як заявляв прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, внаслідок удару завдано незначної шкоди військовій базі на півдні Ізраїлю. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Вдень 14 квітня американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльське джерело повідомив, що Ізраїль відповість Ірану, але масштаби відповіді будуть визначені на засіданні військового кабінету.
Водночас, за даними The Guardian, США вже попередили Ізраїль, що не будуть брати участь в ізраїльській відповіді.
Детальніше про причини конфлікту між Ізраїлем та Іраном - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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