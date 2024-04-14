Когда Израиль ответит на атаку Ирана: ответ министра

Израиль ответит за нападение Ирана, когда придет время. Сейчас страна должна укрепить "стратегический альянс и региональное сотрудничество", которые позволили ему выдержать вчерашнюю иранскую атаку.
Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Иран - это глобальная проблема, это региональный вызов и это также опасность для Израиля, и вчера мир четко стоял вместе с Израилем перед лицом этой опасности. Израиль против Ирана, мир против Ирана - вот результат. Это стратегическое достижение, которое мы должны использовать для безопасности Израиля", - сказал он.
Ганс отметил, что стратегический альянс и система регионального сотрудничества, которую Израиль построил и которая выдержала серьезное испытание, нуждаются в укреплении именно сейчас.
"Израиль вчера доказал, что он является якорем военной и технологической мощи, а также якорем безопасности на Ближнем Востоке", - добавил он.
Министр также подчеркнул, что Израиль еще ответит Ирану за вчерашнюю атаку.
"Перед угрозой Ирана - мы создадим региональную коалицию и будем требовать от Ирана цену, тем способом и в то время, которое нас устроит. И самое главное - перед лицом желания наших врагов нанести нам вред мы объединимся и станем сильнее", - добавил Ганц.
Он также отметил, что Израиль еще не выполнил все свои задачи, в частности такие, как возвращение заложников и устранение угрозы для жителей севера и юга.
"Мы продолжим кампанию, с решительностью и ответственностью. И вместе - мы победим", - подчеркнул министр.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.
Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.
В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе.
Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте вматериале РБК-Украина.
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