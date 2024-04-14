Когда Израиль ответит на атаку Ирана: ответ министра

"Иран - это глобальная проблема, это региональный вызов и это также опасность для Израиля, и вчера мир четко стоял вместе с Израилем перед лицом этой опасности. Израиль против Ирана, мир против Ирана - вот результат. Это стратегическое достижение, которое мы должны использовать для безопасности Израиля", - сказал он.

Ганс отметил, что стратегический альянс и система регионального сотрудничества, которую Израиль построил и которая выдержала серьезное испытание, нуждаются в укреплении именно сейчас.

"Израиль вчера доказал, что он является якорем военной и технологической мощи, а также якорем безопасности на Ближнем Востоке", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Израиль еще ответит Ирану за вчерашнюю атаку.

"Перед угрозой Ирана - мы создадим региональную коалицию и будем требовать от Ирана цену, тем способом и в то время, которое нас устроит. И самое главное - перед лицом желания наших врагов нанести нам вред мы объединимся и станем сильнее", - добавил Ганц.

Он также отметил, что Израиль еще не выполнил все свои задачи, в частности такие, как возвращение заложников и устранение угрозы для жителей севера и юга.

"Мы продолжим кампанию, с решительностью и ответственностью. И вместе - мы победим", - подчеркнул министр.