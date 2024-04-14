RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Израиль ответит на атаку Ирана: ответ министра

Фото: министр обороны Израиля Бени Ганц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль ответит за нападение Ирана, когда придет время. Сейчас страна должна укрепить "стратегический альянс и региональное сотрудничество", которые позволили ему выдержать вчерашнюю иранскую атаку.

Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Иран - это глобальная проблема, это региональный вызов и это также опасность для Израиля, и вчера мир четко стоял вместе с Израилем перед лицом этой опасности. Израиль против Ирана, мир против Ирана - вот результат. Это стратегическое достижение, которое мы должны использовать для безопасности Израиля", - сказал он.

Ганс отметил, что стратегический альянс и система регионального сотрудничества, которую Израиль построил и которая выдержала серьезное испытание, нуждаются в укреплении именно сейчас.

"Израиль вчера доказал, что он является якорем военной и технологической мощи, а также якорем безопасности на Ближнем Востоке", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Израиль еще ответит Ирану за вчерашнюю атаку.

"Перед угрозой Ирана - мы создадим региональную коалицию и будем требовать от Ирана цену, тем способом и в то время, которое нас устроит. И самое главное - перед лицом желания наших врагов нанести нам вред мы объединимся и станем сильнее", - добавил Ганц.

Он также отметил, что Израиль еще не выполнил все свои задачи, в частности такие, как возвращение заложников и устранение угрозы для жителей севера и юга.

"Мы продолжим кампанию, с решительностью и ответственностью. И вместе - мы победим", - подчеркнул министр.

Нападение Ирана на Израиль

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии.

Как заявлял пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари, в результате удара нанесен незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.

В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе.

Подробнее о причинах конфликта между Израилем и Ираном - читайте вматериале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИран