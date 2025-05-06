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Коли Івана Купала у 2025 році: точна дата за новим календарем ПЦУ

Івана Купала - давнє язичницьке свято (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились.

Докладніше про те, що кажуть про свято Івана Купала у ПЦУ та коли його відзначати цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть про свято Івана Купала у ПЦУ

У прес-службі ПЦУ розповіли, що у християн такого святого - "Івана Купала" - не було і немає.

Українцям пояснили, що Купало - це назва язичницького божества, якого різні дослідники характеризують так:

  • "божество продовження роду";
  • "покровитель водойм";
  • "поганський бог земних плодів" тощо.

Уточнюється, що наші пращури святкували та приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння.

Як Купало "став" ще й Іваном

У ПЦУ розповіли, що Купало "став" ще й Іваном, найімовірніше, саме через вплив християнства - коли на ту ж саму дату припадало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану.

При цьому свято Різдва Іоана Предтечі, як і кожне церковне свято, віруючі люди відзначають:

  • у храмах;
  • з молитвою на вустах.

"Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих. Його пам'яті присвячені аж сім святкових дат у церковному календарі й він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері", - наголосили у Церкві.

Уточнюється, що інших святих віряни вшановують у день їхнього упокоєння, тобто "їхнього народження для вічності".

Коли святкувати Івана Купала у 2025 році

Раніше, за юліанським церковним календарем, свято Івана Купала та день літнього сонцестояння припадали на 7 липня.

Однак після переходу Церкви на новоюліанський календар ця дата змістилась на 13 днів раніше.

Отже, у 2025 році українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).

Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана (скриншот: pomisna.info)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найважливіші церковні свята у травні 2025 року за новим календарем.

Читайте також, коли відзначати Вознесіння Господнє у 2025 році.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

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