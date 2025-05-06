Когда Ивана Купала в 2025 году: точная дата по новому календарю ПЦУ

Что говорят о празднике Ивана Купала в ПЦУ

В пресс-службе ПЦУ рассказали, что у христиан такого святого - "Ивана Купала" - не было и нет.

Украинцам объяснили, что Купало - это название языческого божества, которого разные исследователи характеризуют так:

"божество продолжения рода";

"покровитель водоемов";

"языческий бог земных плодов" и тому подобное.

Уточняется, что наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния.

Как Купало "стал" еще и Иваном

В ПЦУ рассказали, что Купало "стал" еще и Иваном, вероятнее всего, именно из-за влияния христианства - когда на ту же самую дату приходилось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана.

При этом праздник Рождества Иоанна Предтечи, как и каждый церковный праздник, верующие люди отмечают:

в храмах;

с молитвой на устах.

"Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых. Его памяти посвящены целых семь праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери", - отметили в Церкви.

Уточняется, что других святых верующие чтят в день их упокоения, то есть "их рождения для вечности".

Когда праздновать Ивана Купала в 2025 году

Раньше, по юлианскому церковному календарю, праздник Ивана Купала и день летнего солнцестояния приходились на 7 июля.

Однако после перехода Церкви на новоюлианский календарь эта дата сместилась на 13 дней раньше.

Следовательно, в 2025 году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (скриншот: pomisna.info)