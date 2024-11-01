Коли і як можна отримати "тисячу Зеленського": покрокова інструкція

Відкрити картку для грошової допомоги

"Тисячу Зеленського" українці можуть отримати на картку "Національний кешбек". Для цього потрібно відкрити її у додатку "Дія", виконавши наступні кроки:

відкрити додаток "Дія"

обрати розділ "Національний кешбек"

обрати пункт "Відкрити картку для виплат"

"Дія" запропонує обрати один із банків, щоб відкрити картку.

Також можна спочатку відкрити картку самостійно у банку, а потім підв’язати її до "Дії". Якщо ви вже відкрили картку "Національний кешбек", вам нічого більше не потрібно робити. Після того, як програма почне працювати, гроші автоматично будуть зараховані на ваш рахунок.

Грошову допомогу зможе отримати кожен українець.Гроші для дітей будуть зараховані на рахунки батьків.

Куди і як можна витратити "тисячу Зеленського"

Грошову допомогу від держави, яку зарахують на картку "Національний кешбек", можна буде витратити протягом 2025 року. Однак варто пам’ятати, що ці гроші можна буде витратити лише на певні товари та послуги: