Коли і де відбудеться наступний саміт G7: Макрон дав відповідь

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Макрон пообіцяв, що Франція збереже єдність і тісно співпрацюватиме з партнерами для здійснення великого впливу на світ.
Журналісти також запитали у президента Франції щодо того, чи справді американський лідер Дональд Трамп достроково залишив саміт, і чи може майбутній захід у 2026 році відбутися у форматі G6 без США. Макрон спростував припущення про те, що Трамп не брав участі у зустрічі.
"Він був тут, зокрема на найважливіших дебатах. Він пропустив лише одне засідання G7. Ми обговорювали всі теми, зокрема, за вечерею", - зазначив він.
Макрон підтвердив, що наступного року зустріч відбуватиметься у різних форматах. Водночас французькі чиновники повідомили журналістам, що лідери "Великої сімки" зустрінуться в період з 14 до 16 червня наступного року.
Саміт G7 за участю лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, ЄС і Великої Британії стартував 16 червня в канадській провінції Альберта. На заході обговорювали війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт через наростання напруженості на Близькому Сході.
За даними Bloomberg, під час зустрічі лідери G7 так і не змогли переконати Трампа посилити санкції проти Росії.
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