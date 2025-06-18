UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Коли і де відбудеться наступний саміт G7: Макрон дав відповідь

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрон пообіцяв, що Франція збереже єдність і тісно співпрацюватиме з партнерами для здійснення великого впливу на світ.

Журналісти також запитали у президента Франції щодо того, чи справді американський лідер Дональд Трамп достроково залишив саміт, і чи може майбутній захід у 2026 році відбутися у форматі G6 без США. Макрон спростував припущення про те, що Трамп не брав участі у зустрічі.

"Він був тут, зокрема на найважливіших дебатах. Він пропустив лише одне засідання G7. Ми обговорювали всі теми, зокрема, за вечерею", - зазначив він.

Макрон підтвердив, що наступного року зустріч відбуватиметься у різних форматах. Водночас французькі чиновники повідомили журналістам, що лідери "Великої сімки" зустрінуться в період з 14 до 16 червня наступного року.

Саміт G7 у Канаді

Саміт G7 за участю лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, ЄС і Великої Британії стартував 16 червня в канадській провінції Альберта. На заході обговорювали війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт через наростання напруженості на Близькому Сході.

За даними Bloomberg, під час зустрічі лідери G7 так і не змогли переконати Трампа посилити санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7