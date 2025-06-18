Когда и где состоится следующий саммит G7: Макрон дал ответ

Макрон пообещал, что Франция сохранит единство и будет тесно сотрудничать с партнерами для оказания большого влияния на мир.

Журналисты также спросили у президента Франции по поводу того, действительно ли американский лидер Дональд Трамп досрочно покинул саммит, и может ли предстоящее мероприятие в 2026 году пройти в формате G6 без США. Макрон опроверг предположение о том, что Трамп не принимал участия во встрече.

"Он был здесь, в том числе на самых важных дебатах. Он пропустил только одно заседание G7. Мы обсуждали все темы, в том числе, за ужином", - отметил он.

Макрон подтвердил, что в следующем году встреча будет проходить в различных форматах. В то же время французские чиновники сообщили журналистам, что лидеры "Большой семерки" встретятся в период с 14 по 16 июня следующего года.