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У Міненерго розповіли, коли мешканцям Херсона можуть повернути світло

Фото: стало відомо, коли у Херсоні відновлять електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Світло у Херсоні можуть повернути вже сьогодні-завтра. Місто залишилося без електропостачання через російський удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, у місті застосовували резервні схеми підключення, зараз енергетики намагаються повернути світло для якомога більшої кількості споживачів.

"Сподіваюся, що сьогодні-завтра нам вдасться відновити електропостачання, яке було до цієї атаки", - зазначила Гринчук.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що в результаті чергового російського обстрілу Херсон залишився без світла.

Він уточнював, що енергетики розпочали відновлення електропостачання.

Пізніше голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що через атаки пошкоджено енергетичне обладнання. Проблеми не лише зі світлом, а й з водою.

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ХерсонМіненергоВимкнення світла