У Міненерго розповіли, коли мешканцям Херсона можуть повернути світло

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що в результаті чергового російського обстрілу Херсон залишився без світла.

Він уточнював, що енергетики розпочали відновлення електропостачання.

Пізніше голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що через атаки пошкоджено енергетичне обладнання. Проблеми не лише зі світлом, а й з водою.

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