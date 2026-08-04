Коли Freyja почне збивати балістику: у Fire Point розкрили терміни

Коли очікують перше перехоплення

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех повідомила, що компанія планує здійснити перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини 2027 року.

За її словами, до проєкту вже приєдналися 13 європейських промислових партнерів, а майже всі ключові домовленості вже досягнуті.

На якому етапі перебуває Freyja

Fire Point інтегрує власний перехоплювач FP7.X із системами наведення та радіолокаційними станціями, які постачають європейські компанії.

"Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому і водночас найскладнішому етапі остаточного складання всіх компонентів разом із радіолокаційними станціями спостереження, радіолокаційними станціями стеження та голівками самонаведення", - сказала Терех.

Над командним центром системи працює норвезька компанія Kongsberg, а німецька Diehl Defence підтвердила переговори щодо постачання систем наведення.

Чим новий перехоплювач відрізнятиметься від Patriot

У Fire Point розраховують, що вартість одного перехоплювача не перевищуватиме 1 млн євро, що становить приблизно від чверті до шостої частини вартості ракети для американського комплексу Patriot.

За словами Терех, компанія намагається реалізувати програму, яка зазвичай триває десятиліттями, лише за кілька років. Наразі вже проведено щонайменше п'ять випробувань перехоплювальної ракети.

Розробники також зазначають, що архітектура Freyja буде відкритою, що дозволить за потреби замінювати окремі компоненти різних виробників без зміни всієї системи.